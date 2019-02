Bei Liebeskummer in einem geliebten Buch zu verschwinden, war dann genauso effektiv wie mit Schokolade, Wein und einer besten Freundin einen schlechten Film zu sehen – ich weiß das. Ich habe beides getestet.

Wenn ich mich dann aber genug in fremden Welten ausgeruht hatte, meine Zeit für andere Dinge nutzte, meinen Fokus neu setzte, verschwanden die Bücher wieder in den Regalen. Anstatt über andere zu lesen, erlebte ich in diesen Zeiten meine ganz eigenen Abenteuer. Neben den Büchern, die ich für meine Seminare lesen musste, las ich dann manchmal wochenlang nicht. Trotzdem war es schön zu wissen, dass sie da waren. Dass, wenn ich mich schlecht fühlte oder Ruhe brauchte, ganze Welten griffbereit auf mich warteten.

Seit einiger Zeit nehme ich mir wieder wirklich viel Zeit zum Lesen. Dann schalte ich mein Smartphone in den Flugmodus und verkrieche mich mit einem Tee aufs Sofa. Versinke in eine fremde Welt und in eine neue oder bekannte Geschichte. Nicht, weil ich irgendwo hinfliehen möchte. Sondern, weil ich Lust habe, etwas Neues oder Bekanntes zu sehen. Wenn ich mal an mir selbst zweifle, denke ich an die kleine Lotta, die alles kann – außer Rad fahren –, wenn ich gute Laune haben will, blättere ich durch die großen Seiten von "Pettersson und Findus".

Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch, sagt Kästner. Die Heldinnen und Helden aus meinen Kinderbüchern machen es mir leicht, mein inneres Kind nicht zu vergessen. Und sie geben mir noch heute das Gefühl, das alles irgendwie möglich ist.

Wenn ich ab und zu im Internet über einen Harry-Potter-Post scrolle, den Tausende gelikt haben, weiß ich, dass ich nicht die Einzige bin, die von den Büchern, die sie früher gelesen hat, geprägt wurde. Die sich immer noch ein bisschen wünscht, Teil der Geschichte zu sein. Und gemeinsam mit allen anderen immer noch ein kleines bisschen auf ihren Brief aus Hogwarts wartet.