Jetzt feiert der Walkman, das berühmteste Kassettenabspielgerät der Welt, seinen 40. Geburtstag. Und ich merke: Ich vermisse ihn.

40 Jahre ist heute ein fast biblisches Alter für ein technisches Gerät. Wohl kein Mensch dürfte in drei Jahrzehnten sein erstes Smartphone oder einen Thermomix aus dem Schrank holen. Doch der Walkman von Sony, der erste erfolgreiche mobile Musikplayer der Welt, wird noch heute geliebt. Seit Jahren verkünden Musikmagazine, dass er bald wieder zurückkommt. In "Guardians of the Galaxy" tauchte er 2014 schon wieder auf, die Modekette "Urban Outfitters" verkauft inzwischen Tapes von Kanye West und Taylor Swift.