"Dumbo" hat Korinnas soziales Herz zum Bluten gebracht.

Ich kann mich kaum an den weiteren Verlauf des Filmes erinnern, weil ich die ersten Szenen schon so schlimm fand, dass ich den Film anscheinend nicht weiter gucken konnte. Warum waren bloß alle so gemein zu dem armen kleinen Elefanten? Er konnte doch nichts für seine großen Ohren! Ich konnte das einfach nicht nachvollziehen und hatte so viel Mitleid mit Dumbo.

Besonders schlimm war diese Szene, in der Dumbos Mutter versucht, ihren Jungen zu verteidigen, dafür Menschen angreift (ja, Gewalt ist keine Lösung) und dann weggesperrt wird. Die Mutter weint in ihrem dunklen Käfig, in dem sie angekettet ist. Dumbo weint, alleine zurückgelassen, ausgeschlossen von der Elefantenherde. Oh Gooooooott!

Und dann später noch dieses schreckliche Lied! "Pink Elephants" (YouTube). Dumbo und die Maus Timothy trinken ausversehen Wasser, in dem Alkohol ist, und halluzinieren einen merkwürdigen Albtraum mit bunten Elefanten mit bösen Augen. Die halbdurchsichtigen Elefanten verändern dauernd ihre Form und gucken immer so böse. Schrecklich!

Auch heute als Erwachsene verbinde ich irgendwie noch immer negative Gefühle mit dem Film.

2019 kommt eine neue Dumbo-Realverfilmung von Regisseur Tim Burton ins Kino. Ich habe ein mulmiges Gefühl aber glaube, die Neugier überwiegt.