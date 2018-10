5 Gewalt schafft Gerechtigkeit.

Wirkliche Detektivarbeit ist bei TKKG nicht nötig, der Täter ist ja durch seine Herkunft, sozialen Stand oder sein zwielichtiges Äußeres von Anfang an entlarvt. Wie ein Mini-Swat-Team muss die Jugendbande ihn deswegen nur noch beobachten, auf frischer Tat erwischen und ihn ausschalten, bis die Polizei da ist.

Für den praktischen Teil der Selbstjustiz ist Tim zuständig, der sich über jede Prügelei freut. Erst droht er gebrochene Knochen und ausgeschlagene Zähne an, dann schreitet er so rabiat zur Tat, dass Gaby nur bewundern kann: "Die sind bestimmt ein paar Stunden bewusstlos." So lösen die vier Probleme.

6 Punks und Kiffer sind kriminelles Gesocks.

Wer ihrem konservativen Konformismus widerspricht, den verurteilt die Bande umgehend als asozial. Das können Punks und Kiffer sein, aber schon Tätowierungen, Piercings oder bunt gefärbte Haare genügen zur Verurteilung. Die harmlosen Cannabis-Konsumenten an ihrer Schule sind in den Augen von TKKG "dumm", "bescheuert", "Saukerle" und werden mit deftigen Moralpredigten bekehrt ("Rauschgift-Razzia im Internat").

Punks sind ein beliebtes linkes Feindbild der Bande. In der Folge "Im Wettbüro des Teufels" verübt eine Gruppe namens "Halbis" Sprengstoff-Anschläge auf Briefkästen, Telefonzellen und Spielplätze. Nebenbei verdienen sie in der Todes-Kampfsportarena eines diabolischen Wettmagnaten Geld. "Halbis" steht dabei für "halbgeschorene Dumpfbacken", wie Kommissar Glockner erklärt. Ihr Motiv? "Lust an Gewalt und Spaß an Zerstörung."