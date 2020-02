"Der kleine Lord", "Kevin allein zu Haus", "Schöne Bescherung" – die Liste der beliebtesten Weihnachtsfilme ist sehr, sehr lang. Romantische Weihnachtsfilme gibt es allerdings nur wenige – und gute, romantische Weihnachtsfilme erst Recht nicht.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich um "Tatsächlich... Liebe" ein solcher Fan-Kult entwickelt hat. 2016 wurde, 13 Jahre nach dem ersten Teil, sogar mit allen Stars eine 16-minütige Fortsetzung fürs Fernsehen produziert. (bento)

Wir können den Hype verstehen: So viele liebenswerte Charaktere, so viel Liebe, so viele tolle Zitate!