Beim "Super Toy Club" mussten die Teilnehmer zunächst in zwei Mannschaften in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Danach gab es den "Super Toy Race" (also das wirklich Wichtige!). Dabei durften die Gewinner durch den Spielzeugladen rennen und alles in den Einkaufswagen werfen, was sie haben wollten (wie gut ist das bitte?).

Und natürlich konnten sie die Sachen dann auch mit nach Hause nehmen. Das Spielprinzip soll auch in den neuen Folgen so bleiben wie damals – vier Jungs treten gegen vier Mädchen an (wie gesagt, es ist alles sehr Neunziger).



So sah das damals aus: