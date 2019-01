5 Und wie kommen eigentlich die Löcher in den Käse?

Gibt es da eine Form, in die die Käsemasse reingeschüttet wird? Oder bohrt ein Mann in einer Werkstatt die Löcher? Stanzt ein Roboterteam einzelne Scheiben aus? Armin macht sich auf den Weg in die Berge und schaut sich die Schweizer Käseproduktion genau an. Schuld an den Löchern sind Bakterien – und jede einzelne davon, "lässt ab und zu nen Furz".