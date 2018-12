Okay, manches war enttäuschend (wir schauen dich an, jedes auf einem Kinofilm basierende Game ever). Aber damals neue Konsolen wie die PS2, Wii und Xbox bescherten uns die Geburt vieler bis heute erfolgreicher Spielereihen. GTA schockte deine Eltern in 3D, World of Warcraft fraß deinen Freundeskreis und die Wii verkaufte sich tatsächlich hervorragend an Rentner und Familien. Verrückte Zeiten!

Aber wie gut erinnerst du dich noch an die Games der 2000er? Egal ob im LAN, Battlenet oder auf der Couch: Beweise hier dein Nerdwissen!