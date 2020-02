Worum geht’s?

Im Jahr 2050 ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen.

Wie läut das ab?

Als internationaler Konzern der Zukunft muss man nicht nur auf sein Geld achten, sondern auch auf die gestiegenen Wünsche von Regierungen und Konsumenten. Deswegen erforscht man AIDS-Impfstoffe, baut Schulen in Afrika oder führt einen Veggie-Day in der Kantine ein. Jede grüne Tat bringt Punkte, kostet aber Kohle. Alternativ kann man in PR investieren und den Leuten weißmachen, man sei total nachhaltig - während man Dumping-Löhne zahlt oder sein schönes Kapital in Steueroasen deponiert.

Wie nahe ist das an der Realität?

Es sind zwar noch ein paar Jährchen bis 2050, aber Erfindungen wie führerlose PKWs, Mindestlöhne für Praktikanten und papierlose Büros sind schon heute im Kommen. Durch das ständige Abwägen zwischen fairem und profitablem Handel bekommt man plötzlich Mitgefühl mit den armen transnationalen Konzernen.

Was lernt man?

Gutes Wirtschaften ist nicht billig. Gute PR auch nicht.