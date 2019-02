Egal, wie man nun zu Religionen steht: Interessant sind die unterschiedlichen Weltanschauungen und Götterbilder allemal.

Das Neue Testament bleibt im Vergleich zum Alten und den meisten polytheistischen Religionen – also denen mit mehreren Göttern – ziemlich blass. Ein einzelner Gott, eine jungfräuliche Geburt und die Wiederauferstehung nach drei Tagen sind gar nichts gegen die Vergehen und Abenteuer der römischen, griechischen und ägyptischen Gottheiten. (Bonus: Was in Japan los ist, glaubt uns eh keiner...)