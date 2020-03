Asterix und Obelix sind wieder unterwegs. Zwei Jahre nach "Asterix bei den Pikten", dem ersten Band von Autor Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad, erscheint am 22. Oktober "Der Papyrus des Cäsar". Nach ihrem Abenteuer in Schottland sind Asterix und Obelix nun zurück in Gallien.