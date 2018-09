Warum haben Fred und George Peter Pettigrew also nie auf der Karte gesehen? Er war in eine Ratte verwandelt, die bei ihrem kleinen Bruder lebte. Wenn ihr kleiner Bruder, den sie bestimmt mal auf der Karte gesehen haben, in Begleitung eines fremden Mannes (der auch ein mehr oder weniger bekanntes Mordopfer ist) durch die Schule läuft, müsste ihnen das doch aufgefallen sein.