Future

Abi geschmissen und trotzdem was geworden: Duke dreht seine eigenen Filme

Der erste Teil unserer Serie "So wird (nie) was aus dir!"

Duc-Anh, von allen nur Duke genannt, ist 24 und hat schon an großen Kinoproduktionen mitgearbeitet. Irgendwann will er seine eigenen Filme auf die Leinwand bringen. Duke hat kurz vorm Abi die Schule geschmissen. Es kommt nicht auf Noten an, sagt er – worauf dann, erzählt er hier.

In der zwölften Klasse dachte ich mir: Jetzt reichts, ich muss raus hier. Ich brach die Schule ab. Alles, was ich wollte, war Filme machen.