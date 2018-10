Er ist sicher nicht mehr der Jüngste. Aber ich habe mal nachgerechnet und es passt: Wenn Timmy ein knappes Jahr alt war, als die Kinder zehn bis zwölf waren, könnte er durchaus noch am Leben sein, wenn die fünf Freunde in ihren Mittzwanzigern sind.



Brexit, glutenfreie Ernährung und Helikoptereltern – übst du mit den Büchern auch Sozialkritik?



Unser Ziel war es immer, die Absurditäten des Erwachsenenlebens durch die Augen dieser Charaktere zu sehen, die wir alle kennen. Ich sage bewusst 'unser', weil meine Herausgeber und ich uns die Themen gemeinsam ausgedacht haben. Ein paar Ideen kamen auch von meinen Eltern. Ich glaube, ich selbst habe mir nur einen oder zwei Titel ausgedacht!



Sich über das Erwachsenenleben lustig machen fällt leicht, oder?



Aber sicher! Gerade in düsteren Zeiten wie diesen kann das Lachen ungemein tröstlich sein. Hier in Brexit-Britain fühlt es sich manchmal so an, als wäre es das Letzte, was uns geblieben ist.



Gab es Reaktionen der alten "Fünf Freunde"-Fangemeinde?



Also, Hassbriefe habe ich nicht bekommen. Ich hoffe, die Fans waren dankbar dafür, dass Frau Blytons alte Werke neue Aufmerksamkeit bekommen haben.