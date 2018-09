"Hey, ich such' einen Schlafplatz in Berlin." Das hatte irgendein Punker auf der Webseite meiner Lieblings-Punkrock-Band ZSK gepostet. Ich war damals 16, es waren gerade Ferien und mir war langweilig. Ich hatte bis dahin nur wenig mit Punks zu tun, war aber neugierig auf die Szene.



Es reizte mich, dass sich Punks niemandem unterordnen – weder einem Chef, noch einem Lehrer. Also schrieb ich: "Klar, komm her." Ein paar Tage später stand Ole vor unserer Haustür.

Meine Mutter, bei der ich damals wohnte, war überhaupt nicht begeistert, dass ich einfach jemanden zu uns eingeladen hatte. Nicht, weil er zur Punk-Szene gehörte, sie hatte früher selbst viel mit der Szene zu tun. Sondern weil es ein Unbekannter war, den ich da anschleppte. Aber Ole war schon auf dem Weg zu uns und sie fand es falsch, ihm abzusagen.