Auch in der Friends-Crew war die Schwangerschaft von Lisa Kudrow Thema.

Das hat die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit dem Magazin "People" erzählt. Anscheinend hatten die Schauspieler eine Tradition: Vor Beginn jeder Aufzeichnung, trafen sich die sechs Hauptdarsteller, umarmten sich und sagten:

"All right, have a good show, love you love you love you love you."

Und als Kudrow mit ihrem Sohn Julian schwanger war, wurde dieser Spruch umgewandelt in: