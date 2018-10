Today

Feine Sahne Fischfilet will jetzt erst recht in Dessau auftreten

In einem Posting teilt die Band gegen ZDF und Bauhaus aus. Die vier wichtigsten Aussagen

Nach Kritik von CDU und AfD ist ein Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet in Sachsen-Anhalt abgesagt worden. Doch das wollen sich die sechs Musiker nicht gefallen lassen. Auf Facebook schrieben sie jetzt, warum sie trotzdem am 6. November in Dessau auftreten werden.

Was war passiert?

Das ZDF hatte am Donnerstag das Konzert abgesagt. Zuvor hatte die Stiftung des Bauhauses in Dessau, wo die Veranstaltung stattfinden sollte, von ihrem Hausrecht gebraucht gemacht und das Konzert gegenüber dem ZDF untersagt. "Um nicht erneut zum Austragungsort politischer Agitation und Aggression zu werden", hieß es in einer öffentlichen Mitteilung des Bauhauses.

Das ZDF hatte die Punkrocker um Sänger Jan "Monchi" Gorkow für Anfang November in eine Livemusikreihe eingeladen. Nationale und internationale Musiker sollen anlässlich des 100. Bauhaus-Jubiläums auf der historischen Bühne auftreten.

Doch dann kritisierten AfD und CDU die Auswahl, weil die Rostocker Band zeitweise vom Landesverfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern beobachtet wurde. Das ZDF gab zunächst bekannt, nach einem alternativen Veranstaltungsort zu suchen.

Was sagt nun Feine Sahne Fischfilet dazu?

Feine Sahne Fischfilet war bereits beim "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz neben Bands wie den Toten Hosen, Casper, Marteria und Kraftklub aufgetreten. Schon im September ging es um die Debatte, wie links die Band ist. Konservative Medien und Politiker kritisierten die Band. (bento)

Nun äußerte sich die Band zu dem aktuellen Fall auf Facebook. Und erklärte, warum man trotzdem auftreten werde.