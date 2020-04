Wie funktioniert das?

In jedem Spiel tun sich zwei Spieler in einer "Partei" zusammen. Die beiden Spieler mit der Kreuz-Dame bilden die "Re"-Partei, die anderen die "Kontra"-Partei. Das besondere am Doppelkopf: am Anfang wisst ihr nicht, wer euer Mitspieler ist. Erst im Verlauf stellt sich heraus, wer mit wem und gegen wen spielt – und das ändert sich in jedem Spiel aufs Neue.