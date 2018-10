Eine Bettdecke, eine Schale Cornflakes und die Alleinherrschaft über die Fernbedienung : Das war der ultimative Traum, den jedes Kind der Neunziger am Samstagmorgen erleben durfte, wenn Mama und Papa noch seelig im Bett lagen.

2 In der Werbepause hast du neue Rekorde aufgestellt: Essen holen, Pipi machen, Telefonieren, Hausaufgaben erledigen, Aufräumen – was auch immer nötig war, hast du in unter sieben Minuten geschafft.