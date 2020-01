Streaming

Jan Böhmermann legt Merkel nackt zu sich ins Bett

Das Neo Magazin Royale ist zurück aus der Sommerpause – und gleich in der ersten Sendung versucht Jan Böhmermann alles. Zum Einstieg einen Gina-Lisa-Witz: Er hält zu ihr, ob sie will, oder nicht. Es gibt einen neuen Hiphop-Track, in dem er sich als blasser dünner Jung mit Rundfunkgebühren feiert, "unzerfickbar".

Dann zeigt er sich, wie Kanye West, nackt im Bett mit Promis.