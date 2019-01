2 Wir wissen alles über Sex – haben ihn aber nicht

Millenials haben keinen Sex. Okay, ganz so schlimm ist es nicht. Aber tatsächlich schlafen junge Menschen heute weniger mit anderen als früher. (Archives of Sexual Behaviour)

In der Bravo wurde offen über Sexualität geschrieben. So offen, dass das Magazin unter manchen Schulbänken gedealt wurde wie frisches Gras aus Holland, weil Mutti und Vati den Stoff zu Hause niemals erlaubt hätten.

"Schwule Jungs – wo finde ich sie?", fragt ein gewisser Roland das Dr. Sommer-Team. Geh in die Schwulenkneipe oder einen Sportverein, raten die Experten. "Ist Küssen in der Schule verboten?", will Doreen wissen. "Ganz sicher nicht", antwortet Dr. Sommer.

Zwei Seiten weiter sehen wir im Aufklärungs-Fotoroman Julia, 16, und Steffen, 17. Was aussieht wie eine gewöhnliche Foto-Lovestory, eskaliert an der sexuellen Front weitaus schneller: Eben waren die zwei noch zusammen im Kino – im nächsten Bild sind sie in Schlüpfer und BH im Bett. Das muss dieses Petting sein, von dem wir in unserem späteren Leben nie wieder gehört haben! "Beide sind sehr erregt", erklärt die Bildunterschrift. Soso.