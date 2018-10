In der Schule haftete mir manchmal der Ruf eines Strebers an. Kein Wunder also, dass ich mich mit Justus Jonas von den "Drei ???" identifizieren konnte. Als derjenige mit den schlechten Sport- und den guten Restnoten, der noch dazu eher introvertiert ist, war Justus als Mastermind ohne körperliche Fitness für mich natürlich eine naheliegende Wahl.



Heute bin ich da flexibler: Ich konzentriere mich mehr auf das Zusammenspiel der Figuren, schließlich harmonieren die Protagonisten hervorragend miteinander. Doch egal, aus welchem Blickwinkel: Meine Vorliebe zu den "Drei ???" ist immer konstant geblieben. Peinlich war sie mir nie, auch nicht in der Pubertät. Ich hatte kein Bedürfnis, zum Kreis der Coolen zu gehören, abgesehen davon hat es ja auch keiner mitbekommen.