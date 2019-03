Aber habe ich das wahre Potenzial der Puppe vielleicht einfach nicht erkannt? Hätte ich mit ihr mehr erleben können, als langweiliges Haarekämmen? Offenbar schon. Ich begab mich auf Google-Suche und fand einen Reddit-Thread, in dem Menschen erzählten, welche Rolle die Puppen in ihrer Kindheit spielten und ich sag mal so: In Barbies Welt ist ganz schön was los!

Hier sind die besten Barbie-Geschichten.

Alles begann mit einem Post im Subreddit "AskWomen", in dem eine Person fragte: "Wie habt ihr als Kinder mit euren Puppen gespielt?" Mit ihren eigenen Barbies hätte sie komplexe Sozialsysteme aufgebaut, voller tiefgreifender Probleme, Machtdynamiken und komplizierten Beziehungen – obwohl sie all diese Dinge in dem Alter noch gar nicht richtig verstanden hätte. Damit traf sie offenbar einen Nerv, denn was folgte, waren viele absurde, verstörende und lustige Erzählungen.