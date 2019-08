Die Unwetter bei "Rock am Ring" stürzten das Festival am Wochenende in ein Chaos. Nachdem am Freitagabend bei Blitzeinschlägen 71 Menschen verletzt wurden, entschied die Gemeinde Mendig in Rheinland-Pfalz, die Veranstaltung abzubrechen. Die rund 90.000 Besucher mussten bereits am Sonntag abreisen.