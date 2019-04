Fühlen

Warum sind Erstis eigentlich so furchtbar nervig?

Die vierte Folge aus Leben einer Loserin.

Warum fangen Leute überhaupt an zu studieren? Nicht, dass ich grundsätzlich die Existenz von Universitäten hinterfragen will. Aber Erstis nerven. In den ersten paar Wochen des Semesters sind die Straßenbahnen unheimlich voll, die Seminarräume ebenfalls. Man bekommmt nur einen Sitzplatz auf dem Boden und überall sind motivierte Gesichter.

Dabei bin ich selbst erst im vierten Semester und es ist gerade anderthalb Jahre her, dass ich so anstrengend war.

Aber warum und wie verändert man sich vom ersten bis zum vierten Semester? Warum fühle ich mich jetzt so anders als damals?