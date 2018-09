Als die Schülerinnen und Schüler der Parkside Schule in Alabama aus ihren Ferien zurück in ihre Schule kamen, fanden sie sich im Harry-Potter-Universum wieder. Das Klassenzimmer, in dem Mathe unterrichtet wurde, sah aus wie der Gemeinschaftsraum der Ravenclaws. In der "Hagrids-Hütte" fand der neue Unterricht in Naturwissenschaften statt – und im Flur schwebten plötzlich Dementoren unter der Decke.



Die drei Lehrerinnen Jacy Douglas, Karen Moon und Tracy Jones setzten das Projekt quasi im Alleingang um: Sie verwandelt die Schule in Hogwarts. Die Idee entstammt einer gemeinsamen Leidenschaft für die Bücher.