Fühlen

"Wer ist bei uns der Mann?" – Warum Heteronormativität auch queere Beziehungen beeinflusst

Emily, 24, ist seit zwei Jahren mit ihrer Freundin Jess, 24, zusammen. Die beiden leben gemeinsam in London und betreiben einen Youtube-Channel. In ihren Videos zeigen sie sich ganz ungezwungen und erzählen, wie sie sich als lesbisches Paar in einer heterosexuellen Welt zurechtfinden, die sie immer wieder mit heteronormativen Rollenklischees konfrontiert.

Heteronormativität bezeichnet eine Weltanschauung, die Heterosexualität als den Normalfall ansieht. Eine Weltanschauung, die dazu führt, dass sich zwei verliebte Frauen immer wieder Fragen anhören müssen wie: “Wer ist denn der Mann und wer die Frau in eurer Beziehung?” Und weil diese Weltanschauung so vorherrschend ist, beeinflusst sie auch die Beziehungen von queeren Menschen.

So erzählt Jess, dass sie in ihrer Beziehung oft als der "männliche" Part wahrgenommen wird. “Ich bin in Beziehungen der dominantere Teil. Ich bin sehr beschützend”, sagt sie. Uns werde beigebracht, dass traditionellerweise Männer die Frauen beschützen. Dabei sei diese Dominanz für Jess keine Rolle, sondern ihr Naturell. Außerdem, da sind sich die beiden einig: Je nach Situation können sich die Rollen auch immer vermischen, auch sie sei manchmal dominant, sagt Emily. “So einseitig ist das auch gar nicht!“

Doch andere Menschen scheinen sich trotzdem zu wünschen, dass jede Beziehung in altbekannte Muster einzusortieren ist. Schuld daran ist das Schubladendenken einer heterosexuellen Welt, erklärt Umut Özdemir, Sexualpsychologe an der Charité in Berlin. "Problematisch kann es werden, wenn man als queerer Mensch versucht, sich an Kategorien oder Normen zu orientieren, die es so in der 'queeren Welt' nicht gibt."