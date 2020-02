Wer in den achtziger oder neunziger Jahren aufgewachsen ist, hat in seiner Kindheit jede Menge Disney-Filme miterlebt. "Der König der Löwen", "Aladdin" oder "Der Glöckner von Notre Dame" sind nur einige der Zeichentrickfilme, die damals erschienen sind (und die jetzt nach und nach mit echten Schauspielern noch einmal gedreht werden).

Damals, in der Zeichentrickzeit, gab es aber nicht nur Disney-Filme in den Kinos oder auf VHS-Kassette in den Videotheken. So wurde der ehemalige Disney-Zeichner Don Bluth in Eigenregie mit Filmen wie "Feivel, der Mauswanderer" oder "In einem Land vor unserer Zeit" berühmt.

Hier kannst du dein Wissen über Zeichentrickfilme aus den 80ern und 90ern testen: Zu welchem Film gehört das Bild?