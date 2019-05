An einigen Stellen verkürzt du Zusammenhänge und tust so, als würden die Fakten keine andere Deutung zulassen als deine. Beispiel: Am Ende des Wirtschaftsteils sagst du, dass die soziale Ungleichheit "nüchtern betrachtet das Ergebnis vom Kurs der CDU" sei. Müsstest du nicht klarer machen, dass das deine Interpretation der Fakten ist, keine unumstößliche Wahrheit?

Ich denke nicht, dass das eine Interpretation ist. In der angesprochenen Zeit war eben hauptsächlich die CDU und mit ihr die SPD in Deutschland an der Macht. Und damit war es ihre Aufgabe, die Stellschrauben ihrer Politik so zu stellen, dass zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinander geht.