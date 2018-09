Was erwartet mich in "X-Men: Dark Phoenix"?

Wer die älteren X-Men-Filme mit Patrick Stewart und Ian McKellen in guter Erinnerung hat, dem kommt diese Handlung vielleicht bekannt vor: In "X-Men: Der letzte Widerstand" wurde schon einmal gezeigt, wie Jean Grey zur Dark Phoenix wird. Allerdings kam das bei den Comic-Fans nicht so gut an.

Jetzt starten die Macher einen neuen Versuch – mit der neuen X-Men-Generation.

Die Handlung: