Merkel geht, das kommt: Warum junge CDUler nicht traurig über ihren Abschied sind

"Das einzig Vorzeigbare von Kevin Kühnert: Abitur und Führerschein"

Angela Merkel will nicht mehr, diese jungen Abgeordneten dafür um so mehr. Die CDU muss nicht nur eine neue Parteichefin finden, sondern will sich auch erneuern – aber wie geht das?

Wer könnte das besser beantworten, als der Parteinachwuchs?

Wir haben vier junge Bundestagsabgeordnete gefragt, was sie sich jetzt wünschen. Alle sind sich einig: Eine Figur wie Kevin Kühnert bei der SPD brauchen sie nicht.

Nikolas Löbel, 32, Mannheim