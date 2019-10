Fühlen

Die vergessenen Kinder des Krieges: Ajna Jusić wurde bei einer Vergewaltigung gezeugt

Heute kämpft sie für die Rechte von Kriegskindern in Bosnien

Ajna Jusićs Vater ist ein Kriegsverbrecher. Erst mit 15 erfährt sie davon. Über den Krieg denkt Ajna in ihrer Kindheit nicht viel nach, auch nicht, wer ihr Vater ist. Sie weiß es nicht, antwortet sie, wenn andere Kinder fragen.

Erst als sie die Schule wechselt, und andere Teenager beginnen, Andeutungen zu machen, begreift Ajna, dass etwas faul ist. Sie forscht nach. Irgendwann hält sie einen Schuhkarton in der Hand, in dem ihre Mutter alle wichtigen Dokumente aufbewahrt. In einer Akte liest sie schließlich, dass ihre Mutter in einem Heim für Frauen lebte, die während des Bosnienkriegs systematisch vergewaltigt wurden. Und, dass sie als erstes Baby in der Medica Zenica Assoziation, einem Zentrum für Vergewaltigungsopfer, aufgewachsen ist. Ein Kind des Krieges.

7000 solcher Kinder gibt es, schätzt die "Forgotten Children of War Association", ein Zusammenschluss betroffener Frauen und Männer. Niemand weiß genau, wie viele Kinder aus Vergewaltigungen im Bosnienkrieg 1993 bis 1995 gezeugt worden sind. Klar ist, dass es sehr viele Übergriffe gab: "Wir sprechen von 25.000 bis 50.000 Frauen", sagt Ajna. Sie nennt sie nicht "vergewaltigte Frauen", sondern "Überlebende". Wie ihre Mutter.

Der habe sie zu verdanken, wer sie heute ist: eine Aktivistin für die Rechte der "vergessenen Kinder".

Es ist Vormittag in der geschäftigen Innenstadt Sarajevos. Im Krieg fielen 3700 Raketen auf die Hauptstadt Bosniens. Alle 22 Sekunden eine, erzählt Ajna, Regenbogensocken und Stracheldrahttattoo auf der Wade, während sie zu einem Café läuft. Sie fährt sich durch die kurzen, dunklen Haare, lässt sich auf einen Holzstuhl fallen. "Ich habe nur eine Stunde."

Vor eineinhalb Jahren ist ihre Geschichte ihr Job geworden. Routiniert erzählt sie davon, so, als ginge es um das Wetter. In Wirklichkeit hat Ajna zweineinhalb Jahrzehnte gebraucht, bis sie entschied, öffentlich darüber zu sprechen: "Es ist schwierig. Aber es ist wichtig für die Kinder und die Überlebenden", sagt sie und fächert sich mit der Speisekarte Luft zu.

Ajna, heute 25, leitet die Forgotten Children of War Association. Vor zwei Jahren saßen 60 betroffene Kinder und Mütter in einem großen Saal in Sarajevo das erste Mal zusammen. Seitdem schlossen sich die "vergessenen Kinder des Krieges" in einem Netzwerk zusammen, das über bosnische Grenzen hinausgeht. Das Problem ist fast überall das gleiche: Die Rechte der Kinder des Krieges, vergessen in einem Konflikt um Ethnien.