Eine Gruppe von Nonnen pflegt den schwer Verletzten in einem geheimen Versteck. Doch die Genesung läuft schleppend. In früheren Staffeln turnte Daredevil mühelos über die Dächer von Hell's Kitchen, dem Viertel in Manhatten, in dem die Serie spielt. Nun ist jeder Schritt eine Herausforderung. "Die Zeit der Rückwärts-Saltos ist wohl vorbei", stellt Nonne Maggie trocken fest.

Gleichzeitig bereitet ein alter Widersacher sein Comeback vor: In der ersten Staffel brachte Daredevil den Gangster-Boss Wilson Fisk, der vielen als Kingpin bekannt ist, ins Gefängnis. Ausgerechnet durch einen Deal mit dem FBI wird er aus dem Gefängnis entlassen und kann seinen Einfluss auf New York wieder ausdehnen.