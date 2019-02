Queer

Diese Menschen wollen "Homoheiler" stoppen – und haben dafür 79.000 Unterschriften gesammelt

Nun haben sie Gesundheitsminister Jens Spahn auf ihrer Seite.

"Wie kann ich heterosexuell werden?" fragt ein Jugendlicher im Internet, in einem anderen Forum versichert ein junger Mann: "Bis vor Kurzem war ich hetero!" Das Thema beschäftigt viele queere Jugendliche in der Pubertät und darüber hinaus. Sie sind verzweifelt – weil sie Angst haben, nicht das zu sein, was viele noch immer unter "normal" verstehen.

Radikal-christliche Gruppen, unseriöse Ärzte und Therapeuten nutzen die Verunsicherung aus, um zweifelhafte Behandlungen anzubieten, die Homosexuelle hetero machen sollen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will dagegen jetzt vorgehen: In einem taz-Interview kündigte er an, sogenannte Konversionstherapien verbieten zu wollen: