Die neue Netflix-Serie "Dogs of Berlin" fühlt sich an, wie ein zäher 10-Kilometer-Lauf nach einer Partynacht. Nach Kilometer 2 willst du am liebsten aufgeben, du weißt: Das wird heute eh nichts mehr. Aber wenn du es doch bis zum Ende durchgehalten hast, die Laufschuhe ausziehst, fühlt es sich plötzlich ganz gut an.