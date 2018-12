Today

Polizist fährt Brautpaar nach Unfall ins Rathaus – und rettet den Hochzeitstag

Als wäre so ein Hochzeitstag an sich nicht schon stressig genug, gab es für ein Brautpaar aus dem amerikanischen Lake Grove zusätzlichen Grund zum Ärger: Auf dem Weg zum Rathaus krachte ein anderer Wagen in ihr Auto, verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Problem: Die Hochzeit sollte 15 Minuten später stattfinden.

Wie "ABC News" berichtet, trafen nach dem Unfall zahlreiche Rettungskräfte ein, darunter auch der Polizist Thomas Kennedy, der sofort die Festkleidung bemerkte. Das Brautpaar erklärte ihm, dass es vor dem Unfall auf dem Weg zur Hochzeit gewesen sei, es aber nicht mehr rechtzeitig schaffen würde.

"Plötzlich dreht er sich um und sagt: 'Wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden euch zu eurer Hochzeit bringen. Wann ist die?'", erzählte der Bräutigam. Der Polizist habe keine Sekunde gezögert und einen seiner Kollegen angewiesen, das Paar und dessen Kinder in letzter Minute zum Rathaus in Lake Grove zu fahren.

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues – etwas anders.

Auf Twitter schrieb die Polizei:

"Feliece Terwilliger & Joseph DeMichele haben bei der Planung ihrer Hochzeit nicht damit gerechnet, dass 'etwas Blaues' ein #SCPD-Polizist sein wird. Nach einem kleinen Unfall in Shirley fuhr Cody Matthews das Paar und dessen Kinder zu ihrer Hochzeit im Rathaus von Lake Grove."