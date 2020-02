Welche anderen Formate gibt es?

"Making a murderer“ ist nur ein Beispiel für den aktuellen Boom der True-Crime-Formate. Angefangen hat dieser Hype 2014 im Radio mit der Podcast-Serie "Serial“. Die amerikanische Journalistin Sarah Koenigs arbeitet hier den Mordprozess um den Schüler Adnan Syed auf. Er wurde dafür verurteilt, seine Ex-Freundin umgebracht zu haben. Letztes Jahr hat der US-Sender HBO die Doku-Serie "The Jinx“ veröffentlicht. Darin geht es um Morde, die der New Yorker Immobilienmoguls Robert Durst begangen haben soll. Auch in Deutschland wird das Format True-Crime immer beliebter. Der Stern hat Mitte 2015 das Magazin "Stern Crime“ auf den Markt gebracht, in dem es ausschließlich um echte Kriminalfälle geht.



True-Crime ist nicht neu. In Deutschland versuchte sich in den Sechzigerjahren die Serie "Aktenzeichen XY" im ZDF daran, echte Kriminalfälle zu lösen. 1965 erzählte der Roman "Kaltblütig“ von Truman Capote packend die Geschichte eines Mordes an einer vierköpfigen Familie. Einen größeren Medienrummel entfachte viel früher, bereits Ende des 19. Jahrhunderts, der Londoner Serienmörder Jack the Ripper. (The Guardian)