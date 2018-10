"Versailles" ist die neue Serie in meinem Leben. Der französische Canal+ hat das geschafft, was in den letzten Jahren nur HBO mit "Game of Thrones" gelungen ist: Mich süchtig zu machen.



Die Serie erzählt von König Louis XIV. vor der französischen Revolution. Im 17. Jahrhundert verlegte der Sonnenkönig das kulturelle und politische Zentrum des Landes von Paris nach Versailles. Das muss damals etwa so gewesen sein, als würde Donald Trump heute das Weiße Haus von Washington D.C. in einen Vorort in Maryland verlegen. Der Sonnenkönig war entschlossen, Frankreich für immer zu prägen.