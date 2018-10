Dank Hardys Charme ist Eddie zwar von Anfang an sympathisch, wir erfahren allerdings nur wenig über ihn. Eddies Ex nennt ihn einen Egomanen, der Parasit bezeichnet ihn als Loser – beides muss der Zuschauer so hinnehmen. Wie diese Einschätzungen zustande kommen, zeigt "Venom" leider nicht. Auch der ein oder andere Twist in der Story kommt scheinbar auf dem Nichts.