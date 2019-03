Eigentlich sollte "Vaxxed" 2016 beim Tribeca Film Festival in New York gezeigt werden. Nach massiver öffentlicher Kritik wurde die Vorführung jedoch abgesagt. Auch viele Kinos in Deutschland wollten den Film nicht zeigen.

Soll die Wahrheit über das Impfen etwa unterdrückt werden?

So sieht das zumindest der Regisseur des Films, Andrew Wakefield. Tatsächlich aber manipuliert er die Zuschauer und lässt wichtige Informationen aus, um seine Theorien zu rechtfertigen.