72 Minuten, die einfach nicht enden wollen und die man trotzdem aushalten muss. Was den Film so schwer zu ertragen macht, ist gleichzeitig seine Stärke. Natürlich kann ich das Leid der Jugendlichen nicht durch einen bloßen Film nachempfinden, aber er hat mir die Situation sehr nah gebracht. Vielleicht zu nah? Auf dem dunklen Heimweg habe ich jedenfalls zum ersten Mal seit vielen Jahren Angst vor dem Bösen in der Welt.



Ich erinnere mich noch daran, wie schockiert ich war, als ich im Sommer 2011 von dem Anschlag hörte. Ich fragte mich: Wie viel Hass muss in einem Menschen stecken, damit er so etwas macht? Und: Gibt es mehr Menschen, die wie er ihren Hass entladen wollen?

Ich fuhr selbst jeden Sommer in ein großes Feriencamp und konnte mir bis dahin keinen geschützteren Raum vorstellen. Während ich den Film schaue, die Zelte sehe, in denen Kaja und ihre Freunde schlafen, erinnere ich mich an meine Gedanken von damals. Ich weiß, dass ich nicht nachfühlen kann, wie viel Angst sie gehabt haben müssen. Aber der Film bringt es einem als Zuschauer so nah, dass es fast weh tut.