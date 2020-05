Andererseits: Um gute Musik zu genießen, muss man ja auch nicht die Lieblingsband oder gar ein Orchester zu sich einladen, sondern kann einfach eine Tondatei abspielen, in der das Wesentliche eingefangen ist. So zumindest argumentiert der Neurowissenschaftler Ed Lake, dass die Umsetzung des menschlichen Bewusstseins in Dateien zwar schwierig werde, aber dennoch keineswegs unmöglich (Aeon). Man müsse eben nur erkennen, was denn das Wesentliche im Menschen sei.

Die Konsequenzen einer solchen Technologie wären allerdings mehr als extrem: Denn wie würde es die Gesellschaft verändern, wenn tote Ehemänner beim Date mit dem neuen Freund jederzeit auf dem Handy ihrer Witwe anrufen könnten? Oder, wenn verstorbene Kinder zwar auf dem Computer ihrer Freunde und Eltern weiterlebten, aber eben auch auf ihrem Entwicklungsstand stehenblieben und niemals erwachsen würden? Ein Szenario, dass so auch in "Upload" thematisiert wird. Manchmal ist die Serie dabei subtil und feinfühlig, sogar melancholisch – gelegentlich explodieren aber auch einfach Köpfe.