Die Serie "UnREAL" konfrontiert die Zuschauer mit der Wirklichkeit eines kommerziell-agierenden Filmsets und rüttelt sie aus der bequemen Couch-Position.

Darum geht’s:

Im Fokus: "Everlasting" – eine Show, die an "Der Bachelor" erinnert. Regisseurin Gertrud Shapiro war selbst jahrelang im Team der US-Dating-Show und konnte so genug Erfahrung in die Serie einfließen lassen. Ihr Job bestand darin, Frauen zu manipulieren und ihnen Emotionen vor der Kamera zu entlocken. "UnREAL" ist nicht nur gutes Storytelling, sondern ein bewusster Leak aus der Hölle der Mainstreamproduktionen.

