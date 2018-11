Was ist deine Erkenntnis aus deinen Reisen und Recherchen? Dass unsere Süchtigen den Krieg in Afghanistan finanzieren?

Ich glaube, Heroin muss man anders betrachten als zum Beispiel Koks. Jeden Kokser würde ich mit bösem Blick anschauen und sagen 'Du weißt schon, dass du dir da gerade Kinderarbeit und Elend in die Nase ziehst?'. Das ist wie beim iPhone, wo es alle wissen, und keiner was macht, aus purer Selbstsucht oder Faulheit.

Heroin ist da anders. Die Sucht ist oft verbunden mit seelischen Erkrankungen. Abhängige machen das nicht für den Hedonismus. Sie sind schon am untersten Punkt der Gesellschaft gelandet. Es ist so lebenszerstörend, dass ich da jetzt nicht noch die Schuld am Afghanistan-Krieg oben draufladen will. Der politische Umgang mit der Droge sorgt ja dafür, dass aus Sucht am Ende Gewalt wird.

Was können wir denn tun, um die Situation zu verbessern?

Die von Heroin verursachte Ausweglosigkeit, menschlich wie politisch, sind extrem. So wie wir diese Droge und die Süchtigen bisher behandeln, drängen wir alle Betroffenen immer weiter in den Abgrund. Menschen ebenso wie Länder. Es geht nicht nur um den dünnen Mann am Kotti, Heroin ist kein Großstadtproblem. Sondern ein gesamteuropäisches, ein weltpolitisches. Das müssen wir begreifen.

Die Präventionsprogramme müssten anders funktionieren. Man muss die Sucht und Produktion der Droge ernster nehmen, dann kann man die Situation ändern. Wenn wir es schaffen, die Süchtigen nicht aus der Gesellschaft und in die Kriminalität zu drängen, wäre das vielleicht ein Anfang.





"Uncovered" startet am 27. November um 22.15 auf ProSieben und in der Mediathek. Neben Heroin geht es in anderen Episoden der wöchentlich ausgestrahlten Doku-Serie auch um moderne Sklaverei, den Bundeswehreinsatz in Mali, den illegalen Handel mit Tieren und das versteckte Leben von Philippinos auf Kreuzfahrtschiffen.