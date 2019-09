Gerechtigkeit

Österreichische Youtuber attackieren die ÖVP

Als Rezo die CDU "zerstörte", lernten auch weniger YouTube-affine Generationen, wie politisch die Plattform sein kann. Ein paar Monate und über 16 Millionen Klicks später hat Rezo Nachahmer. Das Partei-"Zerstörungsvideo" ist eine Art Genre geworden, sagen Netzexperten. Nur echt mit Hunderten Quellen im Google Doc. (Netzpolitik.org)

In Österreich sind kurz vor der Parlamentswahl gleich zwei Zerstörungs-Videos aufgetaucht. Ziel ist die konservative ÖVP. Dahinter stecken zwei junge Wiener Studenten. bento hat mit beiden gesprochen.

Paul, 22, studiert Politikwissenschaften, ist Mitglied der Grünen und für die "Zerstörung der ÖVP" verantwortlich. Aus der Partei habe aber niemand etwas mit dem Video zu tun gehabt, sagt er. Nur ein paar Stunden später ging Konstantins Video "Die echte Zerstörung der ÖVP" online. Er ist 23 und studiert Jura.

Paul und Konstantin kennen sich nicht, sie haben erst nach dem Upload vom Anderen erfahren. Trotzdem ähneln sich die Videos. Beide gehen die ÖVP hart an, die seit 1987 regierte – bis die jüngste Regierung im Mai am Ibiza-Skandal zerbrach. (bento)

Rezo ist das Vorbild für beide Videos. Konstantin und Paul beziehen sich direkt zu Anfang der Clips auf ihn. Auch der Stil ist ähnlich: Schnelle Schnitte, wenig Pausen, umfassendes Quellenverzeichnis. Vereinfachte Argumentationen, die Berufung auf Experten und Wissenschaftler und die Betonung auf dem Klimawandel: Das Rezept für die "Zerstörungs"-Videos kommt eindeutig von Rezo.

"Wir geben Geld dafür aus, um unseren Planeten zu zerstören", sagt Konstantin. Er meint, dass Flugzeugtreibstoff nicht besteuert werde und die Pendlerpauschale Autofahren belohne. "Wir haben gesehen, wie die ÖVP jahrzehnteelang die Klimakrise ignoriert hat, weil sie Politik für Konzerne und Unternehmen gemacht hat, nicht für Menschen." In Fußnoten verweist Konstantin auf eine Reihe von Quellen, die er in einem Googe-Doc zur Verfügung stellt. Auch das hatte bereits Rezo so gelöst.

Der Tenor in Pauls "Zerstörungs"- Video ist ähnlich. Einige der Themen doppeln sich. Paul traut sich allerdings auch an komplexere Themen, wie das Mercosur-Abkommen mit Ländern Südamerikas. Seine Argumentation ist trotzdem simpel. "Das klimafeindlichste Abkommen der Welt" eine "riesige Katastrophe für den Amazonas-Regenwald". Wer mehr wissen will, muss im Google-Doc die Quellen aufrufen. Es gehe darum, die Fakten zu kennen und bei der kommenden Wahl entsprechende Schlüsse zu ziehen, sagt Paul.

"Ich will euch einfach nur zeigen, wie die ÖVP Politik gegen die Meinung von zig Experten macht", sagt Konstantin zu Beginn seines Videos. Wie bei Rezo ist die Berufung auf Experten und Wissenschaftler der Grundton der Argumentation. Ziffernnoten in der Volksschule seien "Schwachsinn", sagt Konstantin. Das hätten Experten schon "zigmal" gezeigt. Die Partei fördere klimaschädliches Verhalten mit "Zigmilliarden" Euro.



"Ich dachte direkt: So viel von dem, was Rezo sagt, trifft auch auf Österreich zu", sagt Konstantin zu bento. Wie Rezo geht es auch den beiden um die Regierungspolitik der vergangenen Jahre. Nacheinander werden Klimakrise, Bildungsgerechtigkeit und Vermögensverteilung abgearbeitet.