Die Schauspielerinnen und Comedians Tiffany Haddish und Ali Wong leihen Tuca und Bertie ihre Stimmen und geben ihnen damit einen unverwechselbaren Charakter. Die ausführende Produzentin Lisa Hanawalt hat schon der Animationsserie "BoJack Horseman" einen eigenen Stil verliehen, den sie jetzt bei "Tuca & Bertie" adaptiert hat.



"Tuca & Bertie" ist also eine Serie von einer Frau, die von Frauen (also Vogelfrauen) handelt und für Frauen gemacht ist. Anders als "Family Guy", "Die Simpsons", "Rick and Morty", "Bob’s Burgers", "Southpark" und so weiter und so gleich. Ja, es gibt auch Serien wie "Girls" oder "Broad City", die sich aus einer nicht-männlichen Perspektive an die Zuschauerinnen und Zuschauer wenden. Der Großteil der Serien richtet sich aber auch heute noch an die Norm. Und die ist meist weiß, heterosexuell und männlich.