Die harten Strafen machen das System nicht zwingend umsichtiger. In den vergangen zehn Jahren wurden mehr als 900 Fehlurteile in den USA entdeckt und aufgehoben. Viele der zu Unrecht Verurteilten verbrachten Jahre im Gefängnis (Business Insider). Die Dunkelziffer ist schwer einzuschätzen. Eine Studie der Proceedings of the National Academy of Sciences geht jedoch davon aus, dass im Schnitt jedes 25. Todesurteil in den USA einen Unschuldigen trifft (PNAS).

Das überlastete Rechtssystem der USA trägt hierzu sicherlich bei. Viele Fälle kommen nicht einmal zur Verhandlung, sondern werden hinter verschlossenen Türen zwischen Anklage und Verteidigung abgesprochen. Gern wird Angeklagten etwa Strafmilderung zugesagt, wenn sie die Vorwürfe einräumen. Die Alternative: lange Wartezeiten in Untersuchungshaft mit unsicherem Ausgang. Wer sich keine gute Verteidigung leisten kann, geht damit ein hohes Risiko ein.