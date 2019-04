Gerechtigkeit

Wie Dominik Obdachlosen mit einem Duschbus helfen will

Mit 16 flog er zu Hause raus und landet auf der Straße. Die nächsten zehn Jahre war Dominik Bloh immer wieder obdachlos. Erst mehr als zehn Jahre später, im April 2016, hielt er zum ersten Mal einen eigenen Wohnungsschlüssel in seinen Händen - und schrieb ein Buch über seine Zeit auf der Straße: "Unter Palmen aus Stahl".

Inzwischen ist er zu einer Stimme für Obdachlose geworden: Jede Woche bloggt er über ihre Belange. Und gerade ist der 30-Jährige dabei, eine Idee zu verwirklichen, die er schon hatte, als er noch auf der Straße lebte:

Ein Duschbus, der durch Hamburg fahren soll und in dem sich Obdachlose pflegen können.

Noch bis zum 26. April läuft eine Crowdfunding-Aktion, welche die Kosten für den Umbau bezahlen soll.

Den Bus haben die Leute hinter dem Projekt "GoBanyo" bereits bekommen, im Herbst soll er, wenn alles glatt läuft, das erste Mal durch die Stadt fahren.

Wir haben uns mit Dominik Bloh getroffen und über seine Idee gesprochen – und welche Rolle eine Dusche bei seinem Weg aus der Obdachlosigkeit gespielt hat.

Dominik, du hast zehn Jahre lang immer wieder auf der Straße gelebt. Wie oft hast du damals geduscht?

Selten. Manchmal wochenlang nicht. Wenn nichts mehr ging, habe ich mir manchmal Geld zusammengeschnorrt, um ins Schwimmbad zu gehen und mich dort im Bad fertig zu machen für eine Stunde.

Es ist einfach das, was am meisten fehlt, das ist mir krass bewusst geworden. Bei all den Grundbedürfnissen, die man versucht zu befriedigen, steht die Dusche hinten an. Jeden Tag Essen zu bekommen und einen warmen Ort zu finden, das ging schon irgendwie klar. Aber sich zu pflegen, sei es auch nur so etwas wie eine Rasur oder für etwas länger auf Toilette zu gehen – das war immer am schwierigsten.

Wo gibt es denn Duschen für Obdachlose?

Kostenlose Duschen sind in Hamburg hauptsächlich zentral gelegen, in den üblichen Aufenthaltsstätten. Es gibt aber zwei Gründe, warum diese keine gute Lösung sind: Zum einen bist du mit deinen anderen Bedürfnissen schon so beschäftigt, dass du dich nicht an Öffnungszeiten, Wartezeiten und Listen zum Eintragen halten kannst. Zum anderen: Wenn du dann mal dort bist, dann kommt aus vielen Duschen nur kaltes Wasser raus. Oder da ist Scheiße in der Ecke von jemandem, der vor dir drin war.

Und irgendwann bist du dann so dreckig, dass du dich schämst. Da schaffst du es gar nicht mehr, diesen Weg in die Innenstadt zu gehen, zu den Aufenthaltsstätten.

Die Idee des Busses ist es, das umzudrehen: Dass wir die Menschen eben nicht in die Innenstadt schicken, wo sie dann dreckig durchlaufen müssen. Nein, wir fahren zu ihnen hin, dann können sie sich dort duschen und trauen sich auch, in zentralere Gebiete zu fahren.

Was kann denn eine ordentliche Dusche bewirken?

Bist du dreckig, isolierst du dich. Auf der Straße bedeutet das: Kapuze aufsetzen und sich verstecken. Wir alle wollen uns ja wohlfühlen in unserer Haut. Das ist einfach ein Grundbedürfnis und darauf bauen viele Dinge auf: Unsere Ausstrahlung nach außen – aber auch nach innen.

Bei einer Dusche geht es viel um Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl. Und es geht auch darum, wie man am Leben seiner Mitmenschen teilhaben kann. Wir isolieren uns, wenn wir uns nicht wohlfühlen in unserer Haut. Und das macht diesen Weg, zurück in die Gesellschaft zu finden oder das Hilfesystem zu nutzen, noch schwieriger.

Welche Rolle hat das bei deinem Weg aus der Obdachlosigkeit gespielt?

Es gab mit Sicherheit mehrere Gründe, aber es war einer davon. Ich habe 2015, als viele Flüchtlinge in Hamburg angekommen sind, in den Messehallen mitgeholfen. In der Kleiderkammer gab es einen sehr korrekten Menschen, der hat mir die Duschen in der Halle gezeigt.

Da bin ich morgens um 7 in dieser 8000-Quadratmeter-Halle aufgestanden, konnte danach frisch geduscht in den Tag gehen und Gutes tun. Und in dieser Aufgabe hatte ich wieder einen Sinn.