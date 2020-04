Today

Was genau passiert eigentlich im Ramadan?

Und nehmen Muslime dann viel ab?

Am Abend des 23. April 2020 (Donnerstag) beginnt wieder der islamische Fastenmonat Ramadan. In der arabischen und asiatischen Welt, aber auch in Deutschland leben Millionen von Muslimen dann für vier Wochen enthaltsam. Was genau sie dabei machen – und ob sie tatsächlich abnehmen – erfährt du hier.

Was genau ist der Ramadan?

Der Name steht für einen bestimmten Monat im islamischen Kalender. Muslime betrachten ihn als besonders heiligen Monat und legen während des kompletten Ramadan eine Fastenzeit ein. Sie wollen so zu innerer Ruhe finden und damit Gott näher kommen. Für viele Gläubige ist der Ramadan ein sehr spiritueller Monat. Andere betrachten ihn mit Augenzwinkern: