Was zieht einen New Yorker Mafiosi in ein verschneites Kaff namens Lillehammer, irgendwo in Norwegen? Neben der klaren Luft und den schönen Frauen: ein Zeugenschutzprogramm.

Der ehemalige Gangster soll nämlich gegen seinen Boss aussagen und muss untertauchen. Und somit wird aus Frank "The Fixer" Tagliano, Giovanni "What da fuck" Henriksen. Mit neuem Namen, Norweger-Pulli und ziemlich viel Kohle im Gepäck, versucht sich Frank in seiner neuen Heimat anzupassen. Doch nicht nur das kalte Wetter und der Kulturclash setzen ihm zu: Seine neue Nachbarin ist ausgerechnet die penible Polizeichefin Laila. Anfangs noch ahnungslos, wer ihr neuer Nebenmann ist, beginnt sie allmählich, in seiner Vergangenheit herumzuschnüffeln.

Die wunderbare Netflix-Serie "Lilyhammer" mit "Sopranos"-Star Steven Van Zandt in der Hauptrolle, zeigt einen Großstadtgangster, dessen Mafiosimentalität mit der Kleinstadtidylle kollidiert. Der rbb zeigt die komplette erste Staffel der Kultserie. Killer!

(Jede Folge 45 Minuten | Verfügbar bis 06. Januar 2016)

